Siracusa, Vinci-Sorbello: "Necessari dati certi sull'inquinamento"

I consiglieri comunali Salvo Sorbello e Cetty Vinci picchiano duro sul discorso inquinamento a Siracusa e provincia. Chiedono con forza di avere dati certi sulla qualità dell'aria.

"Si ripetono purtroppo frequentemente fenomeni che allarmano la popolazione. - spiegano i due - Le persone, soprattutto quelle più fragili (pensiamo ai bambini, agli anziani, agli ammalati, alle donne in gravidanza) devono sapere nel più breve tempo possibile se l’aria che respirano è potenzialmente dannosa, non solo nell’immediato ma anche nel favorire l’insorgere di patologie croniche".

"È importante - concludono - anche che vengano puntualmente applicate le norme relative all’AUA (autorizzazione unica ambientale) da parte delle piccole e medie imprese ed allo stesso tempo abbiamo chiesto notizie sull’attività dell’Asp in relazione ai dati sulla qualità dell’aria che vengono trasmessi dall’Arpa"