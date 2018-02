Melilli, il sindaco Carta azzera la Giunta

Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha azzerato la Giunta Comunale. I nuovi assessori saranno nominati lunedì. Secondo prime indiscrezioni pare che dovrebbero entrare a far parte della squadra di governo anche un sociologo e un commercialista. Nel frattempo, il presidente del consiglio comunale Salvo Cannata e il suo vice si sono dimessi.

Ci sarà una nuova giunta, con nuove deleghe, nuovo presidente del civico consesso e nuovo vice, "il tutto – sottolinea il sindaco - all’insegna della rotazione e del rispetto delle attività di ognuno, soprattutto per le aspettative future della nostra città. Metteremo in campo nuove energie, nuove idee e nuovi modi di fare".

Terminata dunque la prima fase di sindacatura, Carta ha deciso di “rimescolare le carte”, creando un nuovo esecutivo. "La Giunta che nascerà la prossima settimana – conclude - sarà all’altezza del compito che dovrà portare avanti".