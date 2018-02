Siracusa, spaccio marijuana: coinvolto un minore

La Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato C.M. (31 anni) e un minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 31enne è stato sorpreso mentre lanciava dal balcone una busta in cellophan che il minore nascondeva in un casotto. La Polizia ha scoperto che nel sacchetto c'erano 17 dosi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un coltello, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.