Di Maio a Siracusa smuove la folla a 5 stelle: presentati i candidati per le prossime elezioni politiche

Una sala gremita in attesa del candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Un vero e proprio bagno di folla, ieri sera a Siracusa, per quella che ancora una volta si conferma una roccaforte del movimento. La Sala conferenze del Santuario della Madonna delle Lacrime non riesce a contenere attivisti e simpatizzanti che si sono recati lì per ascoltare, oltre a Di Maio, i candidati Siracusani alla Camera e al Senato per quanto riguarda la parte dell'uninominale. A introdurre l'incontro è il deputato regionale Giancarlo Cancelleri, e poi a uno a uno si presentano vecchi e nuovi volti in corsa per il 4 marzo.

Prima è volta della deputata nazionale uscente Maria Marzana, poi del medico di Augusta Pino Pisani e infine di Paolo Ficara (ultimo nome ufficializzato dal movimento). Con fierezza Di Maio ha dichiarato ai giornalisti: "Un onore il risultato a Siracusa delle scorse regionali, ma adesso vogliamo andare al governo".