Holimpia in campo a Modica per la prima di ritorno

Quattordicesimo turno del campionato di B2 girone I (prima di ritorno) domani per l'Holimpia Siracusa che sarà impegnata a Modica contro la Pvt di coach Scavino, terza forza del campionato. Fischio d'inizio alle 18. Una squadra temibile, quella ragusana, contro cui l'Holimpia si è già confrontata più volte durante l'arco della stagione tra campionato e partite amichevoli (a dimostrazione dell'ottimo rapporto tra i club).

"Affrontiamo - afferma coach Luana Rizzo - una delle squadre più equilibrate, se non la più equilibrata del girone. Hanno un'ottima diagonale palleggiatore opposto, ma anche i centrali e i posti quattro sono elementi di grande affidabilità.

In settimana l'Holimpia si è allenata con grande dedizione, e alcuni elementi, come la Cianci, hanno recuperato la forma migliore dopo i piccoli acciacchi avuti in questa prima fase di stagione. "Saremo al completo - assicura la Rizzo -. Dobbiamo fare la nostra partita e scendere in campo consapevoli di dover giocare il girone di ritorno con grinta perchè nessuno ci regalerà nulla. Noi dovremo essere abili a sfruttare ogni piccola occasione che ci verrà concessa dai nostri avversari per provare a far punti su ogni campo. Voglio che le mie ragazze scendano in campo consce di poter rendere possibile quello che può sembrare impossibile".