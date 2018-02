Tre nuovi arrivi al Palazzolo Calcio: disponibili già domenica

Un attaccante, un difensore e un centrocampista per il Palazzolo: sono l'attaccante foggiano classe ‘98 Francesco Pelosi, ex Derthona e Berretti della Reggina, il difensore centrale catanese classe ‘99 Lorenzo Longo (ex Sanremese arrivato tramite la mediazione del Catania) e l’ex Berretti del Siracusa, Emanuele Nania, esterno di centrocampo classe 2000.

Saranno tutti a disposizione del tecnico Giancarlo Betta per la sfida di domenica allo "Scrofani Salustro" (via alle 14,30) contro l'Isola Capo Rizzuto.

"Tre innesti giovani – ha dichiarato il direttore generale Gigi Calabrese – ma di prospettiva e sicuramente utili alla causa. Ad ogni modo il mercato potrebbe non essere ancora chiuso perché siamo alla ricerca di un attaccante senior".