Augusta, lite tra vicini: 27enne denunciato

Lite tra vicini di casa ieri sera in via Megara ad Augusta. Sul posto i Carabinieri, che, poco distante dal luogo del violento diverbio, hanno bloccato un uomo di 27 anni di origini marocchine, che corrispondeva alla descrizione fornita. Controllato, è stato trovato in possesso di un tubo zincato della lunghezza di 50 centimetri, nascosto nella manica del giubbetto. I militari hanno sequestrato il tubo e denunciato l'uomo.