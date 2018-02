Floridia, scoperta piazza di spaccio: coinvolto un 16enne

Via Fava, a Floridia, teatro di spaccio. Le indagini sono partite a seguito di un sospetto via vai, prima solo di persone e motorini, e poi anche di gente che portava con sè dosi minime di droga finalizzate al consumo personale.

Dalla ricostruzione dei Carabinieri, a seguito di una serie di perquisizioni personali e domiciliari, è venuto fuori che tutta la strada era travolta in un ampio spaccio di droga, dove i protagonisti erano tutte persone nullafacenti dediti solo ad attività criminose.

Sono scattate, quindi, le manette per un minore floridiano di 16 anni, sorpreso a cedere 2 dosi di marijuana ad alcuni assuntori locali e inoltre trovato in possesso di ulteriori 2 dosi di hashish e 3 dosi di marijuana, più del denaro in contante di 255 euro, frutto dell'attività di spaccio.

Arrestati anche:

-P.A., 22 anni, disoccupato, floridiano, incensurato, trovato in possesso di 147 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola a salve fedele riproduzione della Beretta 92 priva di tappo rosso, un coltello con lama di 24 cm intrisa di stupefacente e una somma di 90 euro in banconote di piccolo taglio

-Joseph Valenti, 26 anni, disoccupato, floridiano e con precedenti di polizia. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 96 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello con lama intrisa di stupefacente, appunti attinenti all’attività di spaccio e 180 euro.

La quantità totale di stupefacente sequestrato avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 1300 euro, molto preoccupante inoltre l’età degli acquirenti, nella maggior parte dei casi giovanissimi, a partire dai 15/16 anni sia maschi che femmine.

I maggiorenni arrestati sono stati tradotti agli arresti domiciliari, mentre il sedicenne è stato portato alla comunità di prima accoglienza per minorenni di Catania.