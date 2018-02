Siracusa, Cala Rossa: i residenti stranieri a fianco del Comitato Ortigia Sostenibile

Anche gli stranieri che risiedono in Ortigia, tutto l'anno o solo nella stagione estiva, hanno deciso di aderire alla battaglia intrapresa dal Comitato Ortigia sostenibile per mantenere libera la fruizione della spiaggetta di Cala Rossa.

In una lettera che porta in calce oltre 50 firme scrivono al Comitato ed esprimono il loro pensiero:

"La dimensione umana, il calore e la cordialità degli abitanti, ci hanno convinto che Ortigia può rappresentare il punto di incontro fra tante culture e modi di vita che insieme rendono straordinaria questa esperienza. Purtroppo negli ultimi anni dobbiamo sottolineare che molti caratteri di questo armonioso modo di convivere rischiano di scomparire. Specie nei mesi estivi spesso si ha la sensazione che la città sia abbandonata a se stessa ed alla improvvisazione di singoli che con le loro iniziative rendono molto difficile la vita di ogni giorno. La città sembra trasformarsi, ogni giorno di più, in un grande ristorante all’aperto che invade strade e vicoli senza nessun criterio per noi comprensibile. La notte ogni locale pubblico diventa una discoteca che, senza controlli visibili, sono autorizzati ad impedire il sonno di chi non partecipa alle serate musicali. Vi abbiamo seguito nella vostra richiesta di non autorizzare la privatizzazione della spiaggia di Calarossa dove il Comune vuole permettere l’apertura di una piattaforma che limiterà l’uso libero del mare e della stessa spiaggia prevedendo, addirittura, l’utilizzo della stessa piattaforma come discoteca notturna. Molti di noi utilizzano da anni quella spiaggia, in tutte le stagioni, e abbiamo sempre pensato che stare insieme ai cittadini di Ortigia senza alcuna distinzione di classe sociale, di lingua e di provenienza, rendeva Calarossa un esempio di civiltà e di convivenza straordinaria.