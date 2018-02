Palazzolo Acreide, raccolta differenziata nelle scuole: via al concorso

Partito nei giorni scorsi il servizio di raccolta differenziata nelle scuole di Palazzolo Acreide, adesso l'intenzione è quella di potenziarlo.

Per raggiungere quest'obiettivo è stato organizzato il concorso “Chi differenzia ci guadagna…a scuola facciamo la differenza”, al quale possono partecipare tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Vincenzo Messina” e dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore, suddivisi per classi. Il modulo per partecipare al concorso si può trovare pubblicato sulla pagina Facebook PalazzoloAcreideDifferanziata.

Il concorso durerà fino al 15 maggio. Le modalità sono simili all’altro concorso che il Comune ha già avviato per i nuclei familiari. Infatti i rifiuti raccolti vanno conferiti all’Ufficio Ambiente in via della Solidarietà dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Alle prime tre classi classificate, che saranno selezionate tra quelle che avranno conferito il maggiore quantitativo di rifiuti differenziati, saranno assegnati i seguenti premi: alla classe prima classificata un premio di 250 euro, alla seconda di 200 euro, alla terza di 150 euro.