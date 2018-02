Augusta, centro accoglienza migranti: Vinciullo "silenzio assordante"

Silenzio da parte del Governo Regionale assordante rispetto alla cessione, a titolo gratuito, al Ministero dell’Interno della ex sede del Consorzio Asi di Augusta per realizzare un centro di accoglienza straordinario per migranti.

Questa la denuncia di Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale, il quale dichiara: "A questo silenzio assordante, sia sulla tutela dei propri beni quanto sul mantenimento degli impegni assunti in campagna elettorale, si aggiunge l’anomalia, all’interno del Comune di Augusta, sul dove, a quanto pare, venga custodito il progetto relativo alla realizzazione del centro che, anziché trovarsi nell’ufficio competente, cioè quello dell’Urbanistica, sarebbe conservato presso altri uffici. Dunque sorge spontaneo chiedersi perché ciò accade e, soprattutto, dove sono i documenti in originale.

Pertanto, ha concluso Vinciullo, con la presente ritorno a chiedere al Governo regionale la tutela dei propri beni, in questo caso la palazzina dell’ex Consorzio ASI, e alle forze politiche che sostengono questo Governo l’impegno a mantenere la parola data agli augustani e cioè che si sarebbero fermamente e fieramente opposti alla realizzazione di nuove strutture per l’accoglienza dei migranti."