Siracusa, deteneva pistola abusivamente: arrestato

E' stato arrestato ieri, in flagranza di reato, Concetto Campanella, Siracusano, 61 anni.

Gli agenti, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto in casa dell'uomo una pistola semiautomatica clandestina, calibro 7.65, munita di relativo caricatore e 51 cartucce stesso calibro, tutto nascosto all'interno di una scatola

Per il reato di detenzione di arma clandestina e vario munizionamento, il 52enne è in regime di arresti domiciliari.