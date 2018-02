Lavori bloccati sulla Rosolini-Modica, la ditta: "avanti da soli"

Lavori bloccati sul lotto autostradale che va da Rosolini a Modica, tra il Siracusano e il Ragusano? E allora la ditta che ha avuto l'appalto dichiara di voler continuare anche senza l'aiuto delle istituzioni pubbliche, e lo mette nero su bianco in una nota stampa:

"Cosedil e il suo staff, tutto siciliano, nonostante le difficoltà sono pronti a fare la loro parte. La Sicilia non merita lo schiaffo di una nuova incompiuta che inciderebbe negativamente su un territorio da troppo tempo mortificato". Lo scrive la ditta Cosedil spa in una nota, riferendosi all'appalto per la realizzazione del lotto autostradale che va da Rosolini a Modica, tra il Siracusano e il Ragusano.

"Cosedil, - conclude - nonostante l'appalto sia e rimanga in perdita e possedendo tutti i requisiti per andare avanti da sola, si è già detta pronta a onorare gli impegni".

Intanto nel corso dell'incontro di oggi al Cas per l'elezione del nuovo presidente, è stata data disponibilità a procedere, entro il mese di febbraio, al pagamento delle spettanze alle imprese subappaltatrici e fornitori fino a circa 8.000.000 di Euro. Tali somme, corrispondenti allo stato di avanzamento lavori da liquidare in favore della Società Condotte Spa, saranno liquidate in favore dei creditori che in questo momento rischiano il fallimento. A darne notizia è il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo.