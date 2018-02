Siracusa, la Polstrada impegnata nella lotta contro lo smaltimento di rifiuti illeciti

Contrasto al traffico illecito dei rifiuti. Questo l’obiettivo del corso di formazione organizzato dalla Polizia stradale di Siracusa in sinergia con il Polieco, Consorzio obbligatorio senza scopi di lucro con riferimento ai beni a base di polietilene. I lavori sono stati aperti dal comandante provinciale della Polstrada di Siracusa, Antonio Capodicasa:

"Quella ambientale è una tematica che mi sta particolarmente a cuore. Per questo motivo ho voluto questo corso di formazione, tanto più che un fenomeno di questa estensione (le vittime dell’inquinamento sono 9 milioni l’anno in tutto il mondo) non può essere minimamente essere sottovalutato. Nel nostro piccolo, e nell’ambito delle nostre specifiche competenze, possiamo monitorare il traffico su strada di trasporto illecito di rifiuti, e smantellarlo sul nascere".

La direttrice del Polieco, Claudia Salvestrini, ha spiegato: "Il contrasto dei reati ambientali passa attraverso la corretta attuazione della normativa e pertanto non può prescindere dall’adeguata formazione del le figure professionali chiamate ad intervenire contro il traffico illecito dei rifiuti, dal trasporto allo smaltimento. E’ in questa ottica che si inserisce la pluriennale attività del consorzio Polieco e della Fondazione Santa Chiara, che, attraverso corsi di alta specificità, come quello svoltosi oggi a Siracusa, mettono a disposizione competenze e risorse, perseguendo l’obiettivo comune di un’azione incisiva a tutela di ambiente e salute".