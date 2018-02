Pachino, patentini fitosanitari: lunedì 5 febbraio parte il primo corso

Quattro giornate di corsi, che si svolgeranno all’ex palmento Di Rudinì a Marzamemi, a partire da lunedì 5 febbraio per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’ambito del comparto ortofrutticolo.

Le attività sono state organizzate dall’Ispettorato dell’Agricoltura assieme al Comune

"Alla luce – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – del numero di operatori coinvolti nel 2017 (più di 200 corsisti in tre edizioni), siamo riusciti nell’intento di dare un servizio, in collaborazione con l’Ispettorato provinciale e l’assessorato regionale all’Agricoltura, di fondamentale importanza per chi lavora nel comparto agricolo. Così abbiamo deciso di riproporre i corsi. Continuiamo a prestare sostegno e massima attenzione al settore agricolo, nell’ambito delle competenze e delle responsabilità che un ente municipale può avere".

"Come lo scorso anno – ha dichiarato il consigliere comunale Sebastiano Spataro – i corsisti verranno formati e informati sui rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali e sui metodi della loro identificazione, sulle avversità delle piante coltivate e sui metodi e le strategie di difesa fitosanitaria sostenibile. Alla fine del corso, otterranno le certificazioni che, oltretutto, sono obbligatorie per i produttori".