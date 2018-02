Razzo da Gaza su sud Israele, esercito colpisce Hamas

Un razzo è stato lanciato da Gaza la notte scorsa verso il sud di Israele. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano aggiungendo che, in risposta al lancio, un aereo dell'aviazione ha colpito una postazione di osservazione Hamas nel sud della Striscia. Non si hanno al momento notizie di vittime. L'esercito israeliano ha ribadito di "ritenere Hamas responsabile per ogni violenza che origina da Gaza".