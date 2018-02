Siracusa, Forza Italia contesta l'atto di indirizzo su assegnazione scuole

Parziale, lacunosa ed insoddisfacente. Così la responsabile per le politiche scolastiche di Forza Italia, Annalisa Romeo, giudica l'atto di indirizzo della giunta comunale di Siracusasulla ripartizione dei locali scolastici in città, che il 6 febbraio prossimo sarà al centro di una seduta del consiglio comunale su richiesta del consigliere Salvo Sorbello.

"Questa disciplina - scrive Romeo - per le ripercussioni che ne scaturiscono, non può essere trattata alla stessa stregua di qualsiasi altro comparto ma prevede una concertazione di intenti fra più soggetti coinvolti a partire dall'ufficio scolastico provinciale, per proseguire con tutti i dirigenti scolastici, le organizzazioni sindacali e come la legge 107 detta dalla componente genitoriale in seno ai vari consigli d'Istituto. L'attuale assessore regionale inoltre - continua -ha rinviato ogni modifica alla rete scolastica siciliana all’anno scolastico successivo per consentire al Governo regionale di riconsiderare i criteri generali più adeguati per un aggiornato ridimensionamento scolastico".

Da qui la decisione di prendere le distanze, invitando coloro che sono contrari ad unirsi alla protesta.