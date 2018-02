Lentini, tamponamento tra 2 mezzi: 4 feriti

E' di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 10 all'interno della Galleria San Demetrio dell'Autostrata Siracusa- Catania. Un tamponamento ha coinvolto a due mezzi un autocarro e un'Alfa 166, che viaggiavano in direzione di Siracusa. I 4 feriti erano tutti a bordo dell'auto. Una donna di 55 anni, straniera è stata condotta in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Fortunatamente le sue condizioni alla fine erano meno gravi di quelle che sembravano all'inizio: per lei 20 giorni di prognosi. Sul posto per i rilievi del caso la polizia stradale. Il traffico ha subito un leggero rallentamento.