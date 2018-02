Siracusa, Dario Tota e Giuseppe Raimondo nuovi assessori. Salvatore Piccione resta. Miscelate le rubriche

Dario Tota e Giuseppe Raimondo rimpiazzeranno gli assessori uscenti Gianluca Scrofani e Silvia Spadaro. La nomina è arrivata questa mattina dal sindaco Giancarlo Garozzo, dopo lo tsunami di dimissioni che ha travolto la sua Giunta.

Dopo il 'tradimento' di Scrofani il quale, dopo anni di vicinanza ai Garozziani adesso ha cambiato marcia girando sempre più a destra, stamattina il sindaco nomina Tota, già in consiglio comunale, proveniente dalla lista Orizzonte Siracusa. Mentre Giuseppe Raimondo è un ingegnere e consulente del sindaco.

Capitolo a parte per l'assessore Salvo Piccione che, prima ha annunciato le dimissioni, ma poi a meno di 48 ore ha cambiato idea. Piccione, peraltro, fa parte anche lui di Orizzonte Siracusa, quindi da ora in poi ci saranno due assessori in giunta provenienti da suddetta lista. Un potere politico non da poco.

A Tota sono state assegnate le rubriche: Attività produttive, Agricoltura e Pesca, Decentramento, e Servizi demografici. A Giuseppe Raimondo: Polizia municipale, all'Annona, alla Protezione civile, Mobilità e Trasporti, Viabilità.

Con la stessa determina sono state rimodulate alcune deleghe: a Salvatore Piccione, oltre il Personale, vanno Bilancio, Tributi, Contenzioso e Patrimonio; alle precedenti deleghe alle Politiche scolastiche, Edilizia scolastica, Università, Informatizzazione, Decoro Urbano, Periferie e Volontariato, Roberta Boscarino aggiunge anche le Pari Opportunità.

“Con la sua nomina ad assessore, l'ingegnere Giuseppe Raimondo completa un ciclo di collaborazione con questa Amministrazione che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Penso, su tutti, alla vicenda dell'inquinamento ambientale: con la mia Amministrazione, per la prima volta, Siracusa ha avuto riconosciuta la possibilità di partecipare, con diritto di voto, alla Conferenza dei Servizi per il riesame delle Aia, le “Autorizzazioni ambientali integrate” per la zona industriale" - dichara il sindaco - "Se quella di Raimondo è una nomina squisitamente tecnica attesa la specificità professionale del nuovo assessore, quella di Dario Tota è invece una nomina di natura politica. Al nuovo assessore si deve la nascita di un movimento civico che con il suo ingresso in Consiglio si è poi consolidato fino a diventare Gruppo consiliare. Con “Orizzonti Siracusa” abbiamo avviato un percorso politico ed amministrativo attorno al quale coinvolgere la società civile e quanti intenderanno lavorare per la crescita della città”.