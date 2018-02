Noto, spara al barbiere: gli aveva negato un taglio

Si presenta al suo barbiere sostenendo di essere creditore di un taglio, il barbiere glielo nega e lui per tutta risposta, si allontana, torna con una pistola e gli spara. Ne dà notizia l'Ansa.

E' accaduto questa mattina a Noto, in via principe Umberto: a sparare è stato un uomo di 60 anni che è stato arrestato dai Carabinieri. Il proiettile ha raggiunto il barbiere alla caviglia. L'uomo è stato condotto in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.