Siracusa, Giovanni Napolitano è il candidato sindaco del MeetUp Amici di Beppe Grillo

E' Giovanni Napolitano, imprenditore americano, il candidato sindaco del MeetUp Amici di Beppe Grillo di Siracusa, in corsa per le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno con ogni probabilità a giugno.

La lista è stata spedita al Blog di Beppe Grillo ed include i nomi dei 31 candidati consiglieri ed il nominativo del candidato sindaco; quindi, sottolineano dal meetup: “finchè non giungerà la certificazione da parte dello Staff di Grillo, la lista resta espressione della democratica volontà dei cittadini partecipanti al progetto”.