Ermanno Annino lascia Forza Italia e aderisce a Orizzonti Siracusa

Buon lavoro Edy Bandiera, ma io vado altrove. Ermanno Annino, in aperto disaccordo con la composizione delle liste per il 4 marzo, lascia Forza Italia per aderire a Orizzonti Siracusa.

"In questi giorni - dichiara Annino - ho avuto modo di apprezzare la bontà e la sicura futura efficacia del progetto politico che incarna il movimento “Orizzonte Siracusa”, rappresentato in seno al Consiglio Comunale della città dal suo leader l’Avv. Dario Tota, con il quale è avvenuto un confronto costruttivo su temi importanti, indicazioni progettuali e politiche di grande rispetto, di sicura aggregazione di uomini e donne perbene che credono in un vero rinnovamento, soprattutto in vista delle amministrative prossime.

Sposo quindi l’iniziativa politica di “Orizzonte Siracusa” e ringrazio l’Avv. Dario Tota per avermi proposto l’ingresso nel movimento, al quale risponderò con la mia solita passione, mettendo in campo ogni azione è nelle mie possibilità per la crescita dello stesso tra i nostri concittadini".