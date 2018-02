Rosolini, Casette dell’acqua: risparmi a tutto tondo in 12 mesi

In dodici mesi sono stati risparmiate 102.000 bottiglie di plastica, erogati 153.000 litri di acqua, per un risparmio netto per i cittadini di 21.420,00 euro. Questi i dati diffusi dall'eco Green Team srl, la Società che ha in gestione le due “Casette dell’acqua” a Rosolini.

"I dati forniti dalla Società – afferma il Sindaco Corrado Calvo - confermano la bontà della scelta operata dell’Amministrazione di fare installare i due distributori di acqua pubblica. La casetta dell’acqua non è solo un ottimo servizio molto apprezzato dalla comunità ma è anche un concreto contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Invitiamo, pertanto, i cittadini a utilizzare questo servizio che eroga acqua a un prezzo molto conveniente e di ottima qualità visto che l'erogatore viene sterilizzato con ozono non solo giornalmente ma ad ogni somministrazione”