Siracusa, reddito di inclusione contro la povertà: domani la tavola rotonda

"Contro la povertà. La sfida del reddito di inclusione”. Uno spacato che approderà domani alla tavola rotonda organizzata per domani, venerdì 2 febbraio, a partire dalle ore 10, nel salone Borsellino di palazzo Vermexio, dalla Ust Cisl Ragusa Siracusa.

Enti locali, Chiesa, istituti previdenziali e del lavoro, terzo settore e naturalmente il sindacato insieme per un’analisi del quadro locale e, allo stesso tempo, per indicare le azioni più idonee al contrasto del fenomeno che coinvolge, ormai, troppe famiglie.

"I dati sono ormai allarmanti – afferma il segretario generale della UST, Paolo Sanzaro – Fermarsi a riflettere sul fenomeno è doveroso. Lo è ancor di più riuscire a creare una reale alleanza per contrastare questa deriva che colpisce individui e famiglie".