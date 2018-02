Rosolini, avevano 5 ovuli di eroina: arrestata coppia

E' stata arrestata una coppia di Rosolini, R.B. e G.G., di 27 e 34 anni, dalla Guardia di Finanza di Siracusa. I due sono stati trovati in possesso di 51 grammi di eroina, nascosta in 5 ovuli all’interno di una confezione di plastica per fazzoletti, destinata ad essere smerciata sul mercato rosolinese.

La coppia è stata fermata a un posto di blocco sull'autostrada di Rosolini. La loro autovettura è stata notata poco prima dell'Alt, quando dal mezzo sono stati gettati degli involucri, di cui subito dopo si è scoperto il contenuto.

I due sono stati tratti in arresto ed tradotti nel carcere di Cavadonna e a Piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini al fine di determinare i canali di approvvigionamento degli arrestati.