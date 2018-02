Siracusa, droga: segnalati tre giovani

Tre segnalazioni alla Prefettura per possesso di modica quantità di stupefacente. Questo il bilancio dell'intenso controllo dei carabinieri di SIracusa messo in atto in queste ore.

L'operazione rientra nel progetto "Uniamoci contro le droghe" in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e gli istituti scolastici della Provincia.

Ai tre giovani inoltre è stata ritirata la patente di guida così come prevede il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.