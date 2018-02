Siracusa, Culotti: "Cittadini delle zone balneari abbandonati e in balia dei ladri"

“Il triste teatrino della politica procede con un disprezzo dei cittadini mai visto prima: l’amministrazione comunale di Siracusa si sta sgretolando sotto gli occhi di un sindaco sempre più simile a Maria Antonietta che al popolo che chiedeva il pane, disse di far distribuire le brioche”.

Una vera e propria denuncia da parte dell’avvocato Giuseppe Culotti, presidente della Circoscrizione Neapolis.

“La surreale vicenda che sta attraversando questa amministrazione comunale avrebbe quasi del comico, se in mezzo non ci fossero i cittadini di Siracusa abbandonati a sé stessi. In particolare penso ai residenti delle zone balneari, vittime di quotidiani furti nelle proprie case e, nonostante il lavoro sempre al massimo delle forze dell’ordine, costretti a costituirsi in turni di vigilanza e controllo autogestiti anche grazie ad appositi gruppi su Whatsapp.

La mancanza di tutela della sicurezza di questi cittadini, da sempre considerati di serie B in fatto di servizi, potrebbe essere attenuata dall’installazione in posti strategici di telecamere, un atto che era già stato richiesto per scongiurare il fenomeno del conferimento abusivo dei rifiuti e che potrebbe contribuire a fare da deterrente per ladri e malintenzionati, oggi liberi di aggirarsi indisturbati.

Mi rendo conto che avanzare richieste ragionevoli a fine legislatura e con una crisi di fatto in corso possa apparire quasi utopistico, ma è più forte di me: di fronte alle legittime richieste dei miei concittadini non riesco a tirarmi indietro e provo sempre ad adempiere al mio dovere.

Realisticamente però auspico che le nostre istanze giungano finalmente sul tavolo della prossima Amministrazione Comunale, con l’augurio che possano finalmente trovare ascolto”.