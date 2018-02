Noto, deteneva oggetti rubati: denunciato 52enne

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato il 52enne P.S., residente a Noto, già conosciuto alle forze di Polizia, per il reato di ricettazione.

Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo avesse ricevuto, al fine di profitto economico, beni consistenti in oggetti da bagno e prodotti per l’edilizia.

Il tutto, secondo la polizia giudiziaria, sarebbero stati sottratti da un’abitazione privata.

I beni sono stati restituiti al legittimo proprietario.