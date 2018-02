L'Holimpia prova a invertire il trend a partire dalla trasferta di Modica

Conclusa la pausa del campionato, l'Holimpia Paomar Siracusa torna al lavoro in vista del girone di ritorno. Come consuetudine le atlete si sono ritrovate martedì al Palazzetto "Pino Corso" agli ordini di coach Luana Rizzo per iniziare a preparare il prossimo turno del campionato di pallavolo di B2, quello di Modica contro la Pvt di coach Scavino. Le ragusane in questa prima metà del campionato si sono dimostrate una squadra di grande livello, come dimostrato dalla classifica. La Pvt con 28 punti all'attivo occupa infatti il terzo posto in classifica ad appena tre lunghezze dalla capolista Palmi. All'andata, esordio in campionato, le ragusane si imposero con il punteggio di 3-1 al termine di una partita equilibrata. L'Holimpia dal canto proprio vuole cambiare il trend del girone di andata e cercare di conquistare punti su ogni campo, a partire proprio dalla sfida di Modica. Da sabato, in pratica, prenderà il via un nuovo mini campionato per le siracusane che, eccezion fatta l'ultima partita (quella di Santa Teresa, in cui comunque si sono visti sprazzi di buon gioco al cospetto di una delle corazzate del campionato) dovranno ripartire dalle buone prestazioni fornite negli ultimi turni e trovare soprattutto maggiore continuità all'interno del match. Proprio per questo in settimana le ragazze si sono allenate con grande intensità e attenzione sia per quanto riguarda la fase difensiva, sia per quanto riguarda le soluzioni d'attacco con cui provare a mettere in difficoltà le ragusane.