Arriva a Siracusa il Museo Navigante a bordo della goletta Oloferne

Il Museo Navigante arriva anche a Siracusa. L'iniziativa sarà presentata mercoledì 7 febbraio 2018, alle 10,30, nella sala “Ferruzza - Romano” Area Marina Protetta del Plemmirio, nel comprensorio Maniace. L’obiettivo è quello di promuovere i Musei del Mare e la Marineria d’Italia.

Il Museo Navigante è partito a gennaio 2018 a bordo della goletta Oloferne, guidata dal comandante Marco Tibiletti, e navigherà dall’Adriatico (partenza da Trieste), passando per Siracusa, sino a Sète in Francia, dove arriverà alla fine del mese di marzo per partecipare alla manifestazione nautica internazionale Escale à Sète 2018 . A bordo una mostra itinerante racconterà le principali tappe dell’evoluzione della marineria italiana. Un pannello della mostra sarà inoltre dedicato alla mappa dei musei del mare italiani.