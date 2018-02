Siracusa, rimborso Tari: risarcimenti veloci

Errore nel calcolo della Tari? Il Comune deve risarcire.

Ieri sera il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato, con voto unanime, la mozione presentata dai consiglieri Salvo Sorbello e Cetty Vinci di Progetto Siracusa che impegna l’Amministrazione Comunale, che dispone già nel dettaglio di tutti i dati necessari, a predisporre la modifica dell’attuale regolamento ed a verificare gli errori, inviando a ciascun contribuente un prospetto riepilogativo e restituendo in maniera automatica le somme versate in più a partire dal 2014, nel più breve tempo possibile (comunque entro la prima rata della tari 2018) e senza ulteriori costi o aggravi per gli utenti, reperendo le risorse economiche necessarie con un’incisiva azione di contrasto dell’evasione.

“Vigileremo – dicono Sorbello e Vinci – affinché questo voto del Consiglio trovi immediata attuazione e che a ciascuno, senza sottoporsi a file e a lungaggini, vengano riconosciuti i rimborsi spettanti”.

La sessione consiliare, inoltre, è stata chiusa con l'approvazione del nuovo “Regolamento sul conferimento delle civiche benemerenze”, a firma del consigliere Alberto Palestro.

Con la “Civica benemerenza” il Comune vuole premiare quanti “mediante la loro attività e le loro personali virtù, attraverso un impegno concreto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, attraverso iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o di collaborazione con le attività della Pubblica Amministrazione o delle istituzioni del paese, attraverso atti di coraggio e di abnegazione civica abbiano giovato in modo particolare alla comunità di Siracusa elevandone il prestigio”.