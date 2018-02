L’Eurialo Siracusa ospita sabato il Volley Modica

L’Eurialo Siracusa aprirà il girone del campionato di serie C di pallavolo femminile questo sabato, dalle 17 alla palestra “Pino Corso”, contro il Volley Modica. La squadra si è allenata con intensità curando ogni dettaglio.

"Sabato comincerà un nuovo campionato – spiega coach Luca Scandurra – e noi cercheremo in tutti i modi di invertire la rotta per inseguire un sogno chiamato salvezza. Il Modica ha un buon sestetto base, ma se noi approcceremo la gara nel modo giusto, riusciremo a creare difficoltà alle nostre avversarie. Dovremo giocare con la stessa intensità e lo stesso ritmo che hanno caratterizzato la prestazione di due settimane fa con la capolista Pedara. Se saremo determinati e non avremo cali di concentrazione, potremo sperare in un risultato favorevole. Da ora in poi ogni partita – conclude Scandurra – diventa una finale da giocare al massimo delle nostre forze. L’obiettivo salvezza è ancora a portata di mano, ma dobbiamo crederci"