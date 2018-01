Siracusa, Motoclub Pegaso I° in Sicilia nella classifica a squadre

Il Motoclub Pegaso ha vinto la classifica a squadre siciliane per motoclub, battendo 36 sodalizi isolani. E con 1164 punti è stata premiata durante la serata di Pergusa dedicata alle attività del 2017. Il Motoclub Pegaso ha staccato un altro club siracusano, il Saro Italia di Canicattini, mentre al terzo posto si è classificato l’Intrepid of road Palermo.

Non è la prima volta che il Pegaso eccelle in ambito regionale ma dal primo anno in cui è stata indetta questa speciale graduatoria a squadre, il club aretuseo ha sbaragliato tutti grazie ai risultati di Vincenzo Buonaventura e Davide Marabotto (1° e 2° nella Junior 85), Federica Castelli (prima nella Femminile open), Adriano Siracusano (quarto nei Debuttanti 65), Andrea Monteverde (sesto nei Cadetti 65), Nunzio Trimarchi (sesto nella 125 Junior), Sebastiano D’Agosta (quarto nei Veteran Over) e Giuseppe Bianca (secondo nella Enduro Sprint).

"E’ un risultato che parte da molto lontano - spiega il fondatore del club Salvo Catinello - perché parliamo di un motoclub che cura da sempre il vivaio con l’obiettivo di far crescere sempre giovani piloti. E questi risultati sono la logica conseguenza della bontà del nostro operato. Siamo molto attivi nel settore del mini-cross e siamo già proiettati sul prossimo futuro visto che a breve saremo impegnati in diverse competizioni regionali, nazionali ed europei".