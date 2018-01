Siracusa, botta e risposta al vetriolo tra Prestigiacomo e Garozzo

Esplode e con toni forti la polemica tra il deputato nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo e il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. Una polemica che nasce dopo le dimissioni di tre assessori dalla giunta comunale.

"L’agonia della giunta comunale - scrive Stefania Prestigiacomo - sembra giunta al capolinea. Il sindaco Garozzo ha perso in 24 ore tre assessori e un buon numero di consiglieri di maggioranza ed è stato per l'ennesima volta scaricato dal suo partito. A questo punto, dovrebbe avere un momento di dignità e di rispetto verso la città e dimettersi. Sindaco, liberi Siracusa, risparmi ai suoi concittadini un paio di mesi di imbarazzante campagna elettorale travestita da sindacatura. Liberi Siracusa ma anche se stesso dal sospetto di utilizzare queste ultime settimane per costruire qualche candidatura di primavera.

Dimostri di amare Siracusa: si dimetta".

Non si è fatta attendere neanche un po' la replica del sindaco: “Stia serena e non si preoccupi: non c’è 'un buon numero di consiglieri comunali' che ha abbandonato la maggioranza e sono solo due, allo stato attuale, gli assessori che hanno lasciato l’Amministrazione. Capisco la sua voglia di riscatto politico, che però, a mio modesto avviso, dovrebbe passare da un'elezione alla Camera al collegio uninominale e non in blindatissimi collegi plurinominali per non passare dal giudizio degli elettori. Se vuole dare consigli, si accerti prima di avere il gradimento dei suoi concittadini che da 24 anni la vedono parlamentare e non ne capiscono il motivo visto che non la votano".