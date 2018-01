Siracusa, arriva il Bonus sociale idrico per i meno abbienti

Garantire l'accesso all'acqua a tutti, anche a coloro che versano in condizioni di disagio economico sociale, riconoscendo a quest'ultimi sconti in bolletta. Questo l'obiettivo dell'ultimo provvedimento preso dall'Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico con il “Bonus sociale idrico”.

Possono beneficiare del bonus tutti i nuclei familiari con Isee non superiore 8.107,50 euro, che sale fino a 20mila euro se si hanno più di tre figli fiscalmente a carico. La richiesta del “Bonus” dovrà essere presentata al Comune o ai Caf delegati, congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e del gas.