Rosolini, completa stabilizzazione versante del torrente Ristallo-Masicugno

Completata a Rosolini la stabilizzazione del versante del torrente “Ristallo – Masicugno”, nel'ambito del progetto Un'opera al giorno.

“Un intervento progettuale – afferma il Sindaco Corrado Calvo – per l’importo complessivo 4.700.000,00 € che ha lo scopo di ridurre la criticità e il rischio idraulico e idrogeologico dell’area di una fascia del territorio sito a valle del centro urbano, nelle contrade Santuzza, Pozzo Feto, Tagliati, che è interessata dal prolungamento del torrente Ristallo – Masicugno il quale tende a riversarsi nella Saia Randeci”.

“In occasione di precipitazioni abbondanti – prosegue il Sindaco - quest’area è soggetta a fenomeni di esondazione in quanto, allo stato attuale, manca una rete di regimentazione e canalizzazione del torrente Ristallo – Masicugno; ciò mette a serio rischio sia la vita delle persone che giornalmente frequentano quest’area per motivi di lavoro, sia quella degli automobilisti che vi transitano data la vicinanza del casello autostradale del tratto Siracusa – Rosolini. Con l’attivazione dei Piani di Insediamento Produttivi, in quest’area è aumentata la pericolosità per cui si ravvisa la necessità di una urgente bonifica. Ringrazio ancora una volta lo staff degli uffici di Protezione Civile guidato dal geom. Giuseppe Vindigni per la fattiva collaborazione auspicando adesso un pronto intervento della Regione Siciliana nell’ambito della rimodulazione dei fondi perché questo importante progetto possa essere inserito nella programmazione Regionale e finanziato. Mi preme ringraziare la Giunta Comunale che con impegno continuo lavora e mi collabora senza risparmio di tempo ed energie nel realizzare progetti e opere a beneficio della nostra comunità, nella consapevolezza che questo lavoro viene apprezzato così come ci testimoniano i cittadini”.