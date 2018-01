Pachino, in stato di ebrezza bussava alla porta dei residenti

La Polizia di Stato di Pachino ha arrestato Mehdi Moussa, tunisino, 36 anni, residente a Ragusa e già noto alle forze di Polizia per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo si aggirava per il centro cittadino in stato di ebrezza e bussando alla porta di alcuni residenti, i quali preoccupati hanno chiesto l'intervento della Polizia.

Dopo essersi allontanato, su richiesta dei residenti, è poi tornato indietro disturbando la quiete pubblica.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità l'uomo è andato in escandescenza cercando di sferrare calci e pugni contro gli Agenti, colpendone uno al viso con una testata e dando un morso alla gamba destra dell’altro.

E' stato arrestato e condotto al Cavadonna.