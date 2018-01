Tentava di forzare un distributore automatico per asportarne il contenuto. E' colpo in flagranza di reato, furto aggravato, il 28enne D.M.D., siracusano 28enne, alle 3 di notte all'interno della scuola di via Tucidide a Siracusa.

La Polizia di Stato di Siracusa lo ha denunciato.