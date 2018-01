Siracusa, Inda: incontro con la regista Emma Dante

Siracusa si avvia alla stagione del dramma antico. Gli spettacoli del 54° Festival al Teatro greco di Siracusa sono in programma dall’10 maggio all’8 luglio.

Primo incontro con la città per la regista Emma Dante previsto per venerdì 2 febbraio, alle 16,30, nel salone Amorelli di Palazzo Greco, in corso Matteotti, a Siracusa.

Emma Dante dirigerà per il 54° ciclo di rappresentazioni classiche “Eracle” di Euripide, spettacolo che sarà allestito per la terza volta a Siracusa dopo le edizioni del 1964 e del 2007.

All’incontro saranno presenti anche il commissario straordinario della Fondazione Inda, Pier Francesco Pinelli e il presidente dell’associazione Amici dell’Inda Giuseppe Piccione.