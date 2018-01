Siracusa, investimenti su barriere architettoniche

Da quest'anno in poi, il 10% del ricavato del Comune deve essere destinato come oneri di urbanizzazione ad interventi miranti a rendere accessibili immobili e strutture comunali.

La misura, proposta dai consiglieri comunale Cetty Vinci e Salvo Sorbello, è stata approvata all'unanimità. "Si tratta quindi - spiegano i due - di alcune centinaia di migliaia di euro che ogni anno dovranno essere spesi per abbattere barriere architettoniche che rendono la vita difficile a chi, per una disabilità permanente o momentanea, si trova in situazioni di difficoltà. L’obiettivo deve essere quello di far sì che la nostra città sia più inclusiva verso le disabilità, per rendere più facile la quotidianità alle persone e alle famiglie chiamate a fare i conti con le disabilità fisica e mentale. Una petizione popolare è stata sottoscritta nelle scorse settimane da centinaia di siracusani, a riprova di quanto sia grave la situazione attuale. - concludono - Con il proposito non solo di abbattere qualche barriera architettonica ma di promuovere una sempre maggiore consapevolezza culturale e sociale".