Palermo, sequestro monete antiche vendute online

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo, con il supporto del nucleo tpc di Cosenza e delle compagnie carabinieri di Monreale e Castrovillari (Cs), hanno sequestrato 23 monete in argento e bronzo, di varie epoche (greca, romana e bizantina). Le preziose monete sono state messe in vendita da un ventenne monrealese su un sito on line di e-commerce. Le indagini hanno consentito ai militari di risalire a un complice di Castrovillari, il quale avrebbe procurato al giovane gli oggetti venduti sul web e nel cui appartamento, sono stati trovati anche strumenti idonei allo scavo. Entrambi sono indagati per ricettazione dalla Procura di Palermo che ha coordinato le indagini. Gli accertamenti proseguiranno per individuare i siti da cui provengono i beni recuperati.