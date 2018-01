Discorso sullo stato dell'Unione, Trump fa appello all'unità

Nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione davanti alle camere riunite, Donald Trump infonde fiducia agli americani. E vanta gli "straordinari successi" del suo primo anno profondamente divisivo alla Casa Bianca lanciando un appello all'unita' al paese e ai democratici per lavorare insieme nel secondo. Una "mano tesa" che gli serve per approvare in Congresso, dove sono necessari anche i voti dei democratici, i nodi dell' immigrazione e un piano per nuove infrastrutture da 1500 miliardi di dollari ma restando fermo sulle proprie posizioni. Unica sorpresa l'annuncio di un ordine esecutivo per tenere aperta la prigione di Guantanamo che Barack Obama voleva chiudere.