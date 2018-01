Siracusa, installata la prima colonnina per la ricarica di auto elettriche

E' stata installata la prima colonnina per la ricarica di auto elettriche in piazza Adda.

La notizia era già stata veicolata da tempo. "Un'idea che la Consulta Civica di Siracusa aveva sviluppato e proposto da oltre tre anni. -commenta il presidente Damiano De Simone - Non sappiamo se siamo stati pungolo o meno, ma certi di aver avuto una buona idea che oggi, seppur dopo tempo, trova compimento"