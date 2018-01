Oggi in scena la Siracusa "moderata", pochi membri di Casa Pound e nessuna contestazione

"Cuori neri" - così si definiscono in maniera orgogliosa gli attivisti di Casa Poud, che oggi hanno organizzato un incontro con il leader nazionale, Simone di Stefano, a Siracusa.

Una quarantina di persone votate al "rigore" e "all'ordine sociale" hanno riempito la sala per ascoltare il programma politico che accompagnerà la corsa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

I punti essenziali sono: uscita dall'euro e dall'Unione Europea, puntare sulle risorse Italiane chiudendo le frontiere in fatto di importazione ed esportazione, bloccare totalmente l'immigrazione, sviluppare lavoro e far crescere l'industria.

Non ci possiamo permettere - ha dichiarato Di Stefano - di trovare nei supermercati italiani prodotti come l'olio che, invece di venire dalla Sicilia, è importato da altre parti del mondo. Bisogna fare in modo che la Sicilia torni ad essere il primo produttore agricolo per l'Italia.

Dobbiamo togliere le risorse a chi ha fatto dell'immigrazione un business - continua - e poi si devono chiudere le frontiere. I soldi impegnati per l'immigrazione devono finire nel lavoro e nelle cose produttive, ad esempio aiuto all'industria, agricoltura e alle famiglie che devono tornare a fare figli