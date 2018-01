Siracusa, Ortigia Nuoto Master: buono il bottino

Ricco il bottino per il Circolo Canottieri Ortigia sezione master al 14° Trofeo internazionale S. Agata che si è svolto nell’ultimo fine settimana a Catania. Il medagliere conta 1 bronzo per Daniele Boscarino nei 50 stile libero M60, 2 argenti per Vincenzo Ira M70 nei 50 stile libero e nei 100 rana e 3 ori rispettivamente per Daniele Boscarino nei 100 rana M60 per Andrea bottaro nei 50 stile libero M40 e infine per l'esordio di Andrea parisini nei 200 stile libero M60 condito dal nuovo record regionale in 2.27.39.

Il tecnico Marco Conti, anche per lui due ori nei 50 e 200 stile libero M50, non ha nascosto la grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’intero movimento natatorio master.

Prossimo impegno i campionati regionali a Paternò con la squadra al completo.