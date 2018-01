Prestiti personali, nel 2017 +5,4% per le famiglie italiane: interesse ai minimi storici

Il 2017 è stato un anno di crescita per le banche e gli istituti di credito, che hanno visto un aumento cospicuo delle richieste di prodotti creditizi da parte delle famiglie italiane, +5,4% su base annua. Quest’incremento è dovuto a una maggior fiducia nei confronti del credito, grazie ad un tasso d’interessi ai minimi storici.

Gli italiani hanno deciso, specialmente nel mese di Dicembre in vista delle feste natalizie e quindi di spese extra, di rivolgersi agli istituti di credito o banche per ricevere liquidità. Si sa le feste Natalie portano con sé un esborso economico non indifferente che alle volte può mettere in difficoltà le famiglie.

Cos è il prestito?

Il prestito è la cessione di una somma di denaro variabile con il vincolo della restituzione del capitale solitamente comprensivo d’interessi. Il prestito è caratterizzato da differenti elementi:

Capitale

TAN

TAEG

Durata del finanziamento

Importo

Rata

Condizioni

Possiamo distinguere tra i prestiti finalizzati, o meglio destinato all’acquisto di un bene materiale specificando la motivazione alla Banca, e prestiti non finalizzati caratterizzati dalla libertà di utilizzo della somma di denaro ricevuta senza dover per forza specificare la causa.

Tra i prestiti non finalizzati c'è il prestito personale, prodotto finanziario flessibile e personalizzabile. Ogni Banca, istituto di credito o individuo privato ha le opportune differenze specialmente per quanto riguarda le condizioni, i requisiti di accesso e il tasso d’interesse. Prima di decidere a quale Istituti di credito rivolgersi bisogna valutare con molta attenzione le varie offerte a disposizione. Il prestito personale IBL Banca, ad esempio, consente di ricevere una somma di denaro variabile, che va da un minimo di paio di centinaio di euro a un massimo di 75.000€, rimborsabili con comode rate mensili per un massimo di 120 mesi.

Se siete ignoranti in questioni bancarie, non vi preoccupate potete consultare una comoda guida in 8 punti che vi fornirà tutte le informazioni, caratteristiche, requisiti ed elementi che dovete tenere presente prima di recarvi in banca a richiedere un prestito.

L’accesso al credito è previsto per gli individui con un’età compresa tra i 18 e 70 anni, in possesso della cittadinanza italiana e residenza in Italia o cittadinanza straniera ma in Italia da almeno 1 anno con permesso di soggiorno. Inoltre è indispensabile la dimostrazione del reddito con busta paga, cedolino della pensione o dichiarazione dei redditi.

Ancora più importante è sapere quali sono gli elementi fondamentali presenti sul contratto per evitare sgradevoli sorprese in futuro.

Sono principalmente tre le motivazioni indette dalla Banca per non concedervi un prestito: