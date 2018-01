Rosolini, prosegue il rifacimento della segnaletica orizzontale

Prosegue a Rosolini il rifacimento della segnaletica orizzontale, predisposto dall’amministrazione comunale di concerto con il Comando di Polizia Municipale.

“Interventi di restyling dell’intera segnaletica orizzontale del centro urbano – afferma il Sindaco Corrado Calvo – che oltre ad avere come obiettivo quello di garantire la necessaria sicurezza stradale intende far assumere ai cittadini la consapevolezza del rispetto degli spazi pubblici. Particolare attenzione, oltre alle strisce pedonali, viene rivolta alla realizzazione di stalli di parcheggio per persone normodotate, per disabili, per donne incinte e neo mamme".