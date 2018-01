Augusta, investe un'auto e scappa: denunciato per omissione di soccorso

Investe un'altra auto e invece di fermarsi, si dilegua a bordo della sua Smart for two. Questa la segnalazione della vittima dell'incidente, accaduto ieri sera in via Limpetra incrocio via Xifonia, ad Augusta. Le ricerche dei Carabinieri hanno avuto esito positivo e hanno condotto fino a Mirko Miduri, noto per essere stato indicato come l'autore dell'aggressione al ventenne che ha rischiato di perdere un occhio. Al conducente dell'auto è stata ritirata la patente, inoltre è stato denunciato per omissione di soccorso, poiché a seguito del sinistro conducente e passeggero dell’altro veicolo hanno riportato lievi ferite giudicate guaribili in alcuni giorni.