Sortino, inseguimento tra le campagne: ritrovata auto rubata

Viaggiavano a bordo di un'autovettura con la targa anteriore posizionata sulla parte posteriore del veicolo. Questo l'elemento che ha destato sospetto nei Carabinieri in servizio, i quali hanno deciso di approfondire il caso.

E' accaduto ieri notte a Sortino, in contrada Pennino. Alla vista dei carabinieri, i due si sono dati alla fuga, ma sono stati inseguiti. Dopo un centinaio di metri i due hanno abbandonato l’autovettura riuscendo a fare perdere le loro tracce nell’oscurità delle campagne limitrofe.

Dai primi controlli dei Carabinieri, la macchina è risultata rubata ed è stata restituita al proprietario: un 59enne di Acicastello, nel Catanese.

Nel bagagliaio sono stati trovati utensili da lavoro e attrezzi atti allo scasso. Indagini in corso per risalire all'identità dei due.