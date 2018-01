Siracusa, è ufficiale: l'assessore Silvia Spadaro ha dato le dimissioni

E' ufficiale: l'assessore alle Attività Produttive, Silvia Spadaro, ha ufficializzato le dimissioni. La decisione a seguito di un breve incontro a porte chiuse con il sindaco Giancarlo Garozzo.

Proprio ieri anche l'assessore Gianluca Scrofani ha abbandonato la Giunta.

Le motivazioni di quest'ultimo sarebbero da trovare in una ricerca profonda di ricostruire l'area moderata. Peraltro bisogna ricordare che i due vengono da una storia politica di centro.

Puntuale arriva la dichiarazione del sindaco Giancarlo Garozzo, che dice di non comprendere le ragioni delle dimissioni di Scrofani e Spadaro:“Comprendo il diritto di ciascuno – ha commentato il sindaco Garozzo – di cambiare idea e di scegliere altri percorsi politici, ma mi sfugge su cosa si sia rotto il rapporto tra Gianluca Scrofani e l'Amministrazione dopo 3 anni e mezzo di lavoro e di stretta collaborazione. Conoscevo bene la provenienza politica di Scrofani ma il suo ingresso in Giunta fu concordato, una volta maturate le condizioni, non su una semplice conta dei numeri della maggioranza ma perché gli fu chiesto di abbracciare un progetto politico e un programma da realizzare. Egli ha rispettato tale impegno”.

“In Italia – conclude il sindaco Garozzo – Pd e centristi condividono esperienze di governo in centinaia di città e, anche volendo analizzare gli scenari legati all'imminente voto, l'indirizzo è per la conferma della collaborazione in ambito nazionale, né vedo all'orizzonte la confluenza dei centristi nel Pd. Delle due l'una: o Scrofani difetta nell'analisi politica o la sua scelta nasconde qualcosa che non ha voluto ammettere. Aggiungo che molti di quelli che sono passati dal centrosinistra al centrodestra, alle ultime Regionali, sono stati sonoramente bocciati poiché la gente non apprezza i repentini cambi di casacca. Anteporre i fatti o le esigenze personali alla politica è sempre sbagliato".